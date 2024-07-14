اعتقال "دليفري" مشروبات كحولية وسط بغداد

2024-07-14 23:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، باعتقال ناقل للمشروبات الكحولية، فيما أصيب منتسب خارج الواجب جراء مشاجرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية قامت باعتقال دليفري (مشروبات كحولية) بعد نصب كمين له ضمن منطقة العلاوي

وضبطت بحوزته كميات كبيرة من المشروبات داخل عجلته.

وفي حادث آخر؛ اندلعت مشاجرة لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد.

وبحسب المصدر ان المشاجرة أسفرت عن إصابة أحد طرفي المشاجرة والذي يعمل منتسبا في وزارة الدفاع بالاستراحة وتم القبض على الطرف الثاني.