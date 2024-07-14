محافظ كربلاء المقدسة: خطة زيارة عاشوراء جاهزة بشكل كامل وبدأت بوقت مبكر

2024-07-14 23:42:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعاكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، أن الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء جاهزة بشكل كامل وبدأ تنفيذها بوقت مبكر.وقال الخطابي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الزيارة العاشر من محرم بدأت في المحافظة منذ يوم 1 محرم وعادة تستمر الى يوم 13 محرم"، مبينا ان "الخطة الامنية والخدمية جاهزة بشكل كامل وبدات بوقت مبكر، وهناك تنظيم كبير لهذه الزيارة".وأضاف، أنه "تم توفير مصدات للزوار للوقاية من اشعة الشمس، كذلك توفير المسار الخدمي "، مؤكدا انه "في كل عام لدينا تحديث في الخطط الخاصة بزيارة عاشوراء".وتابع، "لدينا مشاريع للزيارات المليونية بتوجيه من رئيس الوزراء وباشراف مباشر منه، ونعمل مع مكتب رئيس الوزراء لتنفيذ مشاريع جديدة وهناك ساحات وجسور جديدة "، لافتا الى ان "المحافظة قامت بانشاء طرق جديدة وتوسعة الطرق السابقة وكذلك توفير خدمات استثنائية".واشار الى ان "التنسيق العالي مع العتبتين المقدستين من اجل ان يصل الزائر الي المدينة المقدسة وهو حاصل على افضل خدمة امنية وخدمية ، اضافة الى الدور الكبير للهيئات والمواكب الحسينية "، مؤكدا ان "الخطة الخدمية يتم تطبيقها عادة بشكل مبكر ".