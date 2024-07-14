السيد الحكيم يؤكد للسفيرة الأمريكية أهمية إنهاء ملف التحالف الدولي

2024-07-14 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، للسفيرة الأمريكية إلينا رومانيسكي، أهمية إنهاء ملف التحالف الدولي لمواجهة داعش.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلتقينا مساء اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانيسكي، وبحثنا في تطورات العلاقة الثنائية بين بغداد وواشنطن، حيث شددنا على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين على أن تكون مفيدة ومنتجة للطرفين".وأشار السيد الحكيم، إلى "أهمية إنهاء ملف التحالف الدولي لمواجهة داعش"، داعيا إلى "علاقات ثنائية بين العراق وبعض دول التحالف بما يحقق المصلحة ويحفظ السيادة. "وأوضح إن "الاستقرار المتحقق حاليا على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني جاء بعد تضحيات جسام قدمها العراقيون من كافة المكونات"، مؤكداً أن "حفظ استقرار العراق يصب في مصلحة استقرار المنطقة والعالم".عن أزمة غزة جددنا دعوته "لإيقاف فوري للحرب وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة".