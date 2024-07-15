جريمة مروعة شرق بغداد.. والضحايا من عائلة واحدة

2024-07-15 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (14 تموز 2024)، بمقتل ثلاثة أشخاص شرق العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شقيقين اثنين فتحا نيران أسلحتهما باتجاه ثلاثة أشخاص ضمن منطقة حي النصر شرق العاصمة ضمن جانب الرصافة".

وأَضاف، ان الهجوم "أسفر عن مقتل الثلاثة وهم (أب وابنه وابن شقيقه)".

ولفت الى، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".



