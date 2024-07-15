2024-07-15 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، قتل عدد من الإرهابيين بعملية نوعية شرق صلاح الدين.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد العملية الأمنية الناجحة التي نفذت في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك من قبل القطعات الأمنية في محافظة السليمانية، والتي أسفرت عن قتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على إرهابي آخر ، ومن خلال التحقيق معه فقد اعترف بوجود وكر مهم لعناصر داعش في جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين".وأضافت، أنه "وبالتنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني واسايش إقليم كردستان العراق وبإشراف ومتابعة وتخطيط خلية الاستهداف الجوي التابعة لقيادة العمليات المشتركة واستخدم الموارد الفنية ، تم رصد الوكر وبداخله عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذه الوكر، وتدميره بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".وتابعت: إن "قطعاتنا الأمنية المختلفة ستواصل عملها البطولي في عموم مناطق البلاد بروح الفريق الواحد لملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض العراق" .