لاوتارو يقود الارجنتين الى الحفاظ على لقب كوبا اميركا

2024-07-15 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحافظ المنتخب الارجنتيني لكرة القدم على لقب بطولة كوبا اميركا بعد ان تمكن من الفوز في نهائي بطولة العام 2024 على حساب المنتخب الكولومبي بهدف وحيد، بعد احتكام المنتخبين الى شوطين اضافيين اثر انتهاء الوقت الاصلي بدون اهداف.وكان المنتخب الارجنتيني قد تلقى ضربة قاسية بعد اصابة قائده ليونيل ميسي وخروجه من المباراة عند الدقيقة 66 ليحل مكانه نيكولاس غونزاليس، الا ان نجم الارجنتين وقائد انتر الايطالي لاوتارو مارتينيز جنب منتخب بلاده التوجه الى ركلات الترجيح بعد ان سجل هدف المباراة الوحيد قبل 8 دقائق على نهاية الشوط الاضافي الثاني.