النفط يواصل خسائره مع ارتفاع الدولار

2024-07-15 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الاثنين، مع ارتفاع قيمة الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة عقب هجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بينما يراقب المستثمرون تقدم المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 84.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 81.65 دولارا للبرميل.

وارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الأميركية مع مراهنة المستثمرين على أن الهجوم على ترامب سيجعل فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر ترجيحا.

وفي الشرق الأوسط، توقفت المحادثات بشأن إنهاء الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس يوم السبت بعد ثلاثة أيام،

وأدى عدم اليقين المحيط بالوضع المتقلب إلى إبقاء القيمة الجيوسياسية للنفط مرتفعة.