إحباط عملية تهريب مليون لتر من النفط الأسود في بابل

2024-07-15 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، إحباط عملية تهريب مليون لتر من النفط الأسود في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى مديريتنا، تمكنت من احباط عملية تهريب للمشتقات النفطية في محافظة بابل وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين قادمين من محافظة نينوى يستقلون قطار محمل بمليون لتر من النفط الأسود كانوا يرمون بيعة وتهريبه".

وأضافت، إنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصوليا".