طقس العراق.. غبار وارتفاع في درجات الحرارة

2024-07-15 10:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى"، مشيرا الى أن "أعلى درجات حرارة ستسجل يوم غد في البصرة بواقع 48 مئوية وأقل حرارة في دهوك بـ 41 مئوية، فيما ستسجل بغداد 46 مئوية".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء ، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً ، وتنشط الرياح في شرق المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".

وأشار إلى أن "طقس الخميس القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".

ولفت إلى، أن "يوم الجمعة القادم، سيكون الطقس صحواً وحاراً ، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية ، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار مسببة تصاعد الغبار".