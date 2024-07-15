رقم قياسي جديد للامين يامال في نهائي اليورو

2024-07-15 10:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

دون الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا رقما جديدا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، والذي توج به فريقه على حساب إنجلترا .

وخاض يامال نهائي أمم أوروبا بين إسبانيا وإنكلترا بشكل أساسي ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يشارك في نهائي بطولة كبرى: كأس أمم أوروبا، كوبا أميركا، وكأس العالم.

وبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات فقد أصبح يامال أكثر لاعب صناعة للفرص في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

جدير بالذكر أن يامال كان قد سجل هدفا أمام فرنسا في الدور قبل النهائي ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ اليورو.

وأتم الدولي الإسباني الشاب 17 عاما واحتفل بعيد ميلاده في ليلة النهائي بينما حفز زملاؤه بالقول إنه يريد لقب يورو 2024 هدية عيد ميلاده.