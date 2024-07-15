استئناف الأنبار تناقش "تسليم الجثة في التشريع العراقي": سلطة تقديرية للقاضي

2024-07-15 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محكمة استئناف الانبار، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، تنظيمها ورشة عمل بموضوع (تسليم الجثة في التشريع العراقي).

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الورشة نظمت بتاريخ 11 تموز الجاري، وحضرها رئيس محكمة استئناف الانبار القاضي عبد الله محمد عبد والمدعي العام في الانبار وعدد من القضاة ومسؤول الطبابة العدلية في الرمادي ومدير قسم الأمور الفنية في دائرة صحة الانبار".

وأضاف، إن "رئيس الاستئناف بين ان تسليم الجثة يعد سلطة تقديرية لقاضي التحقيق المختص وفق معطيات وقائع القضية بعد تدوين أقوال المشتكين والشهود واعتراف المتهم وأيضا الكشف على محل الحادث والمخطط المروري فيما يتعلق بالحوادث المرورية، كما بين رؤساء الجنايات أهمية إجراء التشريح للجثة في بعض الحالات مما له الدور الكبير في حسم قضايا جرائم القتل وخاصة الغامضة منها".

ولفت بأن "أطباء التشريح ومدير قسم الأمور الفنية أكدوا تطبيقهم القرارات القضائية في هذا الصدد وتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة".