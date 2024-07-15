الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لتصريحات الفيدرالي

2024-07-15 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولارا. وارتفع الدولار بفضل طلبات‭‭ ‬‬ تتعلق بالسلامة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.‭‭ ‬‬ وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنسبة 93 في المئة بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبرأيلول. ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 995.80 دولارا وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولارا.