عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين أحدهم يحمل 34 جواز سفر مزور

2024-07-15 10:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم يحمل (٣٤) جواز سفر مزور.

المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وسيطراتها المفاجئة الوقتية المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة تلقي القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم يحمل (٣٤) جواز مزور في مدينة الصدر، واخرين مطلوبين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وتضبط ستة مسدسات وخمسة بنادق مختلفة الأنواع واربع رمانات دخانية، مع طائرتين مسيرتين "درون" غير مرخصة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة.

إعلام عمليات بغداد