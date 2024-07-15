2024-07-15 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0250 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولار.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 995.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولار.

المصدر: وكالات