محاولة اغتيال ترامب تهبط بالنفط وترفع الدولار

2024-07-15 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، مع ارتفاع الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة بعد هجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بينما يراقب المستثمرون سير المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0409 بتوقيت بغداد بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولارا للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.7 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبك+ حيث قالت وزارة النفط العراقية إنها ستقوم بتعويض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.

وارتفع الدولار اليوم بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن محاولة اغتيال ترامب ستجعل فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر ترجيحا.

المصدر: وكالات