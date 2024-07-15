2024-07-15 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

شن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي هجوما على قطر متهما إياها بأنها “أكبر دولة راعية وممولة للإرهاب”. وخلال محاضرة ألقاها في مدينة ميامي الأمريكية حيث يقيم حاليا، قال يائير نتنياهو إن قطر تحظى بمعاملة “السجادة الحمراء في واشنطن ونيويورك، على الرغم من أنها تتبع إيران في قائمة أكبر الدول الراعية للإرهاب”. ولفت إلى أن “الدوحة […]

ظهرت المقالة نجل نتنياهو يهاجم قطر: “أكبر دولة راعية وممولة للإرهاب” أولاً على ايشان.