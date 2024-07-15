2024-07-15 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، الاثنين، مقالا جديدا حول ذكرى انقلاب 14 تموز الذي أسس النظام الجمهوري في العراق، على أنقاض الحكم الملكي، فيما رأى أن ذلك الحدث أرسى نمطا في الحكم أخذ بالتطور تدريجيا، مما جعل الكثيريين يصيغون رؤاهم على تحقيق مصالح آنية شعبوية، على حد تعبيره. مقاربتي – وما أودّ أن أقولَه […]

ظهرت المقالة مصطفى الكاظمي يستعيد ذكرى 14 تموز وينحاز لنوري السعيد: الانقلاب أرسى التوجه لتحقيق مصالح آنية شعبوية أولاً على ايشان.