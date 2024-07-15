"منتسب مخمور" يحتجز عائلته تحت تهديد السلاح في بغداد والشرطة تتدخل

2024-07-15 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، بتدخل الشرطة لفك احتجاز عائلة على يد احد افرادها المنتسب للشرطة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معلومات وردت بوجود شخص اقدم على احتجاز عائلته تحت تهديد السلاح ضمن منطقة حي الاعلام بالعاصمة بغداد".

وأضاف، إنه "تم تشكيل فريق عمل من الشرطة المحلية والتوجه الى الدار وتطويقه، ومن ثم القبض على الابن والذي اتضح انه في حالة سكر شديدة ويعمل منتسب في الشرطة الاتحادية".

وأشار إلى أنه "تم تحرير الزوجة والابناء المحجوزين، وضبط بحوزته سكين عسكرية (حربة) عدد 2 و3 قنابل دخانية (رمانات) وعدد 2 و مخزن بندقية، إضافة الى مشروبات كحولية".



