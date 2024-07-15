2024-07-15 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 4 طائرات مسيّرة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات في الديوانية، ضمت عدد من الضباط والمنتسبين، نفذت عملية نوعية تم الاعتماد فيها على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء بتجارة المخدرات".

وأضافت، إن "المتهمين الاثنين، ضبط بحوزتهم 4 طائرات مسيرة مع كمية من مادة الكريستال المخدرة ومسدس ومخزن عتاد، إضافة إلى رأس مشعل كوزان يستخدم لصناعة امبولات التعاطي"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".