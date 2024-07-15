"رصاص طائش" بفوز المنتخب الإسباني ينهي حياة طفل بالسليمانية

2024-07-15 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، بأن طفلا لقي حتفه بـ"رصاص طائش" خلال احتفالات فوز المنتخب الإسباني بيورو 2024.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الطفل (رهند آكو) البالغ من العمر 16 عاما ويسكن قضاء شهرزور في السليمانية، لقي مصرعه برصاصة طائشة أصابت رأسه ليلة أمس".

وأضاف، ان" الحادث وقع خلال احتفالات فوز المنتخب الإسباني على الإنجليز في المباراة النهائية ليورو 2024".