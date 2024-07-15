2024-07-15 11:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وكالة الأناضول، إن وزارة الخزانة والمالية التركية، قامت بتشديد الإجراءات لمكافحة التهرب من الضرائب في البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة وضعت قائمة، تضم نحو 800 مواطن ينفق كل منهم، على الرغم من عدم وجود أي دخل رسمي لديه، أكثر من 5 ملايين ليرة 150 ألف دولار شهريا. ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة المالية التركية: سنعمل على زيادة كفاءة ونزاهة جباية الضرائب، وسنتلقى المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون الكثير، ونقوم بتحسين تمويل الميزانية من خلال مكافحة اقتصاد الظل. ووفقا للوكالة، تمكن مجلس التدقيق الضريبي VDK في المرحلة الأولى، من تحديد قائمة تضم 800 شخص يقدمون مستندات تظهر عدم وجود دخل أو أرباح منخفضة للغاية، لكن نفقات كل منهم شهريا تتجاوز 5 ملايين ليرة. وأشار المصدر إلى أنه في بعض الحالات تتجاوز النفقات الشهرية 10 ملايين ليرة 300 ألف دولار ولدى هؤلاء المواطنين سيارات فاخرة ويشترون سلعا فاخرة باهظة الثمن. وشدد على أن وزارة المالية ستقوم بتحديد مصدر الدخل وعرض مقدار الضرائب المفقودة وستقدمه للمواطنين من القائمة. وبحسب المصدر، أخذت الوزارة تراقب عن كثب الشركات التي لا تستخدم إيصالات التسديد الرسمية وتطلب دفع ثمن الخدمات عن طريق التحويل المصرفي، وبالتالي تتهرب من الضرائب. ومن المعروف أن وزارة المالية التركية، تقوم بإعداد إصلاح النظام الضريبي منذ فترة طويلة. يوم الأربعاء الماضي، أفاد معهد الإحصاء التركي TUIK بأن التضخم السنوي في تركيا، تباطأ في يونيو للمرة الأولى منذ عام إلى 71.6 من 75.45 في مايو؛ وعلى أساس شهري، بلغ نمو الأسعار 1.64. وآخر مرة تم فيها تسجيل تباطؤ في التضخم السنوي في تركيا كانت في يونيو 2023، حينها بلغ المؤشر 38.21 مقابل 39.6 في مايو. بعد ذلك، تسارع التضخم: وبلغ الرقم في مايو الماضي 75.45 هو الأعلى منذ نوفمبر 2022.