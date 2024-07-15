منتخبنا الأولمبي يرفع استعداداته في فرنسا قبل تجريبية مصر

2024-07-15 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحضيراته للقاء نظيره المصري تجريبياً بعد غد الأربعاء في مدينة انجلييت الفرنسية، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس.

وشارك في تدريبات أمس الأحد 18 لاعباً للمرة الأولى منذ بداية معسكر الأولمبي الحالي، بعد التحاق خماسي القوة الجوية أيمن حسين وسعد ناطق وإبراهيم بايش وعلي جاسم ومصطفى سعدون.

يعمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب راضي شنيشل على تعزيز عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين، بغية تقديم أفضل العروض الفنية أثناء المشاركة في الأولمبياد.

وأقامت بعثة المنتخب محاضرة إدارية وفنية وتوعوية للاعبي الأولمبي بحضور المدير الإداري عبد الجبار هاشم والمدرب راضي شنيشل، وتواجد جميع اللاعبين، وتطرق شنيشل إلى العديد من الأمور التكتيكية وطريقة اللعب والجوانب البدنية والإحصائيات الخاصة في فترة المعسكر، ومباراة مصر التجريبية التي ستكون مهمة، إذ ستسبق المواجهات الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية أمام كل من أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.