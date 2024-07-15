شرطي "مخمور" يحتجز عائلته تحت تهديد السلاح في بغداد

2024-07-15 11:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بإقدام منتسب أمني على احتجاز عائلته تحت تهديد السلاح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت للأجهزة الأمنية بوجود شخص أقدم على حجز عائلته تحت تهديد السلاح ضمن منطقة حي الاعلام"، مشيراً الى "تشكيل فريق عمل والتوجه إلى الدار وتطويقه".

ولفت الى "القبض على الابن والذي اتضح أنه في حالة سكر شديدة ويعمل منتسباً في الشرطة الاتحادية"، مبيناً أنه "تم ضبط بحوزته (حربة) عدد 2 ومخازن بندقية عدد 3 ورمانات دخانية عدد 2 ومشروبات كحولية".

وأكد المصدر، "تحرير الزوجة والابناء المحتجزين".