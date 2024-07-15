أسعار الذهب اليوم.. انخفاض في بغداد واستقرار لدى أربيل

2024-07-15 11:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد انخفاضًا اليوم الاثنين، بينما استقرت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وفي بغداد، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 496 ألف دينار، وسعر الشراء عند 492 ألف دينار، كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 466 ألف دينار، وسعر الشراء عند 462 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 500 ألف دينار و510 آلاف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألف و480 ألف دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الذهب حيث سجل بيع الذهب عيار 24 عند 580 ألف دينار، وبيع الذهب عيار 21 عند 510 آلاف دينار، وبيع الذهب عيار 18 عند 440 ألف دينار.