السجن 7 سنوات بحق منتحل صفة يدير صفحات وهمية لدوائر حكومية ببغداد

2024-07-15 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة لعدة وظائف من الوظائف العامة من خلال انشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان قام بانشاء وإدارة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخص دوائر حكومية من ضمنها جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني العراقي ووزارة التجارة ومجلس الوزراء عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 منه".