إصابة شخص بانفجار استهدف رئيس فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كرميان (صور وفيديو)

2024-07-15 11:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، بانفجار سيارة رئيس فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة رئيس الفرع 22 للحزب الديمقراطي أكرم إسماعيل، انفجرت صباح اليوم بعبوة لاصقة كانت مثبتة بها، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الحماية".

وبين أن "السيارة كانت مركونة أمام المنزل عندما تعرضت للانفجار"، مضيفاً أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.