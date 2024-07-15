2024-07-15 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة لعدة وظائف حكومية من خلال انشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان قام بانشاء وإدارة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخص دوائر حكومية من ضمنها جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني العراقي ووزارة التجارة ومجلس الوزراء عام 2023".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 منه".

من جانبها، القت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم يحمل 34 جواز سفر مزور في مدينة الصدر.

كما اشارت القيادة الى القبض على متهمين آخرين مطلوبين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وضبط ستة مسدسات وخمس بنادق مختلفة الأنواع واربع رمانات دخانية، مع طائرتين مسيرتين "درون" غير مرخصة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة، بحسب البيان.

وفي السياق، القت شرطة الرصافة القبض على اربعة اشخاص تسببوا باشتباكات في منطقة الفضيلية ادت الى اصابة شخص وقتل شقيقيه، كما ضبطت اسلحة متنوعة بيها قنابل يدوية.

واشار مصدر في شرطة الرصافة في حديث لوكالة شفق نيوز الى "القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي وتم ايداعهم التوقيف أصوليا من قبل مركز شرطة سبع قصور.

كما لفت المصدر الى القبض على متهم وفق المادة 406 قتل (ق ع) واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وايداعه التوقيف من قبل مركز شرطة بسماية.

وأكد اعتقال 4 متهمين بعد مشاجرة اسفرت عن مقتل شخص وإصابة شقيقه في منطقة الصدر.

واشار الى ضبط بحوزة المتهمين اسلحة متنوعة عبارة عن بندقية كلاشينكوف عدد 1 ومسدس عدد 2 ورمانات يدوية عدد 2.

وتم تدوين اقوال المدعي بالحق الشخصي وطلب الشكوى ضد المتهمين اعلاه وتم ايداعهم التوقيف من قبل مركز شرطة الخنساء، بحسب المصدر.