الصدر عن محاولة اغتيال ترامب: صراع السلطة أخرج الديمقراطية عن مسارها السلمي

2024-07-15 11:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس التيار الوطني الشيعي، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على محاولة اغتيال المرشح للرئاسة الامريكية دونالد ترامب، فيما وصفها بـ"الصراع" الذي اخرج الديمقراطية عن مسارها السلمي.

علق رئيس التيار الوطني الشيعي، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، على محاولة اغتيال المرشح للرئاسة الامريكية دونالد ترامب، فيما وصفها بـ"الصراع" الذي اخرج الديمقراطية عن مسارها السلمي.

وكتب الصدر في تدوينة على منصة "اكس"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا إنه "مما ينبغي علينا أن نأخذ العبرة من كل ما يحدث في عالمنا الصغير هذا، وبالأخص مما حدث في الولايات المتحدة الامريكية، من صراع على السلطة وخروج الديمقراطية والانتخابات عن مسارها السلمي، حيث محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة (ترامب)".

وأضاف انه "وبغض النظر عن أنها حقيقية أو انها مقطع من فلم أعد سابقاً، فإن ما حدث ينبئ عن أن أمريكا وادعاءاتها بأنها الدولة العظمى أو أنها (راعية الحرية) أو أنها ( داعمة الديمقراطية الأولى) أو أنها ناشرة (السلام) ونابذة العنف، إنما هو أمر زائف وكاذب ومجرد ادعاءات لا صحة لها"، مبينا انها "رسالة واضحة إلى شبابنا الذين يميلون للغرب ظناً منهم أنهم دعاة سلم ورعاة ديمقراطية أو حرية".

وتابع الصدر "إذن، فليتعظ دعاة الغرب والتحرر ولينظروا بنظرة الاعتدال والإنصاف وليعوا أن كل أفعال الغرب عبارة عن أكاذيب ليس لها أي مصداقية أو شفافية كما يعبرون"، مؤكدا ان "عملية الاغتيال هذه ليست إلا سلسلة من الأدلة الدامغة على تلاعب الغرب بأدمغة الشباب العربي والإسلامي ودول العالم الثالث كما يسمونهم، كما في مناظرتهم الأخيرة التي كانت عبارة عن سجال لا طائل منه".







