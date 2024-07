2024-07-15 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة البيطرة في محافظة ذي قار، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للسيطرة على بؤرة جديدة لمرض الحمى النزفية في قضاء الشطرة شمال الناصرية. وأوضح بيان صادر عن المستشفى البيطري في المحافظة اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن الإصابة الجديدة ناجمة عن...

The post ذي قار تكثف جهودها للسيطرة على بؤرة جديدة للحمى النزفية في الشطرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.