خلال 5 سنوات.. العراق يصل لاعلى مستوى باستهلاك الدجاج ويتراجع انتاجه

2024-07-15 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وصل العراق حتى منتصف العام الجاري 2024، الى اعلى مستوى باستهلاك الدجاج خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تراجع انتاجه بنسبة 20 خلال هذه الأعوام. بلغ استهلاك العراق من الدجاج في عام 2020 ما قيمته 699 الف طن سنويًا، لكن الاستهلاك تراجع في عام 2021 الى 633 الف طن ويبدو ذلك مرتبطا بضعف الحالة الاقتصادية التي شاعت بعد كورونا. وفي 2022، عاد استهلاك الدجاج للارتفاع مجددًا من الدجاج الى 736 الف طن، وفي 2023 انخفض الاستهلاك الى 729 الف دينار، الا انه في 2024 وصل لاعلى مستوى له، وبلغ الاستهلاك 755 الف طن بالمتوسط، بحسب بيانات وزارة الزراعة الامريكية هذا يعني بالمتوسط، ان الفرد العراقي يستهلك 17.5 كغم من الدجاج سنويًا خلال العام الحالي، فيما كان يبلغ في 2021 مامتوسطه 15.4 كغم للفرد خلال عام. وبين أدنى مستوى استهلاك في 2021، واعلى مستوى استهلاك في 2024، يظهر ان الاستهلاك ارتفع بنسبة 19. بالمقابل، تراجع انتاج العراق خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 20، حيث بلغ انتاج العراق من الدجاج في 2020 بلغ 231 الف طن، وفي 2021 245 الف طن، وفي 2022 بلغ اعلى مستوى له وكان 250 الف طن، قبل ان يتراجع منذ 2023 وحتى الان الى 200 الف طن فقط. اما استيراد العراق من الدجاج، فارتفع بنسبة 43، حيث بلغ استيراد العراق في 2020 ماقيمته 468 الف طن، وفي 2021 بلغ 388 الف طن حيث تراجع، وارتفع في 2022 الى 486 الف طن، وفي 2023 ارتفع الى 529، وفي 2024 ارتفع الى 555 الف طن.