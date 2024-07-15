2024-07-15 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وفقا لـ عبد الرحمن بكير ، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الاستثمار السعودية في الأمريكتين ، زادت استثمارات المملكة العربية السعودية في البرازيل بنسبة 750 ٪ في السنوات الأخيرة مقارنة بمستويات عام 2020. وأشار بكير في مقابلة مع صحيفة الشرق إلى أن حجم استثمارات المملكة العربية السعودية في عام 2020 بلغ نحو 500 مليون دولار فقط ، حيث ارتفع إلى 4.252 مليار دولار ، بالنظر إلى أن دخول السوق البرازيلي يمثل فرصة ممتازة للمملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون الاقتصادي وتنويع استثماراتها في مختلف القطاعات. ومن أبرز الصفقات الأخيرة إتمام شركة المنارة السعودية للاستثمار في المعادن صفقة لشراء حصة 10٪ في قسم المعادن غير الحديدية في الوادي بقيمة 2.5 مليار دولار. كما وقعت البرازيل والمملكة اتفاقية تعاون دفاعي مدتها خمس سنوات تنص على نقل التكنولوجيا وتمويل الأنظمة العسكرية. في الوقت نفسه ، توصلت امبراير إلى اتفاق مبدئي مع المركز الوطني للتنمية الصناعية بشأن بناء طائراتها في المملكة.