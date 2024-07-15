بطموح التتويج.. اليوم صالات نفط البصرة بمواجهة القيثارة في نهائي المحترفين

2024-07-15 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يختتم فريقا نفط البصرة والشرطة منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2023/ 2024 ، وستقام مباراة الإياب النهائية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين في قاعة نادي نفط البصرة بمحافظة البصرة الفيحاء.

وأنهى أبناء البصرة بقيادة المدرب عباس فاضل يوم أمس آخر وحدة تدريبية، تضمنت العديد من التمارين الخططية والإعداد النفسي قبيل خوض مواجهة اليوم المرتقبة، معولاً على عناصر الخبرة والشباب بالاضافة الى استغلال عاملي الأرض والجمهور سعياً لتحقيق الفوز والاحتفاظ بلقب الدوري، لا سيما بعد احتساب نتيجة المباراة الماضية (5 - 0) إثر انسحاب نادي الشرطة، فضلاً عن الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.

من جانبها حطت بعثة فريق الشرطة رحالها في البصرة بقيادة المدرب أثير الدراجي وخاضت مراناً خططياً بصفوف مكتملة على الملعب ذاته تأهباً للمواجهة المرتقبة، أملاً في تقديم مباراة قوية ترقى لمستوى صالات القيثارة.