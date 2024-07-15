القبض على 5 متهمين بجريمة قتل شخصين وإصابة ثالث شرقي بغداد

2024-07-15 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين (15 تموز 2024)، القبض على 5 متهمين بجريمة قتل شخصين وإصابة ثالث شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد وقوع حادث جنائي في منطقة (الشماعية) ببغداد، راح ضحيتها شخصين واصابة اخر بجروح، حيث تم تشكيل فريق امني مشترك من الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وبإسناد الجهد الاستخباري، لتحديد مكان تواجد الجناة وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، تم القاء القبض على خمسة متهمين بالجريمة".

وأضافت، إنه "تم ضبط بحوزتهم أدوات الجريمة (3 مسدسات)، وإحالتهم مع الأسلحة اصولياً إلى الجهات المختصة، لينالوا جزائهم العادل".

ويوم أمس الأحد، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، أن "شقيقين اثنين فتحا نيران أسلحتهما باتجاه ثلاثة أشخاص ضمن منطقة حي النصر شرقي العاصمة بغداد".

وأَوضح أن "الهجوم أسفر عن مقتل اثنين واصابة ثالث وهم (أب وابنه وابن شقيقه)".