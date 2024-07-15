الكشف عن تفاصيل انفجار" كلار" جنوبي السليمانية

2024-07-15 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر امني، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، عن تفاصيل انفجار كلار جنوب محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفق التقرير الاولي بانه الانفجار الذي سمع صداه قرابة العاشرة صباحا في مركز كلار جنوبي السليمانية كان لانفجار جسم متفجر في مركبة متوقفة تعود للقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني اكرم اسماعيل".

واضاف ان "لجنة تحقيق عاجلة شكلت للنظر في تفاصيل الانفجار الذي يعد الأول من نوعه في مدينة امنة ومستقرة"، مبينا أنه "حتى الان لم تتبنى اي جهة الانفجار".

وأشار الى ان "لا يمكن الاعتماد على التكهنات في تحديد هوية من قام بهذا الفعل الا ان هناك تحقيق يجري حاليا مع تتبع كاميرات المراقبة من اجل معرفة هوية من قام بهذا الفعل وهل العبوة ناسفة او لاصقة".