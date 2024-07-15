مستشار الأمن القومي يصل السليمانية في زيارة غير معلنة

2024-07-15 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، إلى محافظة السليمانية في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "الأعرجي وصل على على رأس وفد أمني رفيع، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الأعرجي قد عقد اجتماعاً في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون الأمني بين بغداد وأربيل.