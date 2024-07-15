تراجع أسعار خام البصرة مع انخفاض النفط العالمي

2024-07-15 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً ملحوظاً، اليوم الاثنين، بالتوازي مع التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية.

وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 9 سنتات لتسجل 81.20 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القدر لتصل إلى 83.88 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار خام البصرة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، الذي ارتبط بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وزيادة حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وقد شهدت الأسواق العالمية تذبذبات في أسعار النفط بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بما في ذلك الهجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، بينما يترقب المستثمرون تقدم المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا السياق، يواصل المراقبون متابعة تأثير هذه التطورات على أسواق النفط العالمية، حيث يتوقع البعض أن تؤثر هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية على أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.