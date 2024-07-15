أمين بغداد يعلن وضع حجر الأساس لمشروع معسكر الرشيد الشهر المقبل

2024-07-15 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، أن مشروع معسكر الرشيد هو الأكبر على مستوى العراق، فيما أشار الى أن وضع حجر الأساس سيكون الشهر المقبل.

وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة شرعت منذ انطلاق عمل الحكومة، بزيادة المساحة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث تم إنشاء أكثر من 150 حديقة متميزة".

وأوضح، أن "التصميمات الخاصة لبستان الجوادين في مدينة الكاظمية المقدسة أنجزت، وسيتم تنفيذها قريباً".

وأضاف، أن "أمانة بغداد باشرت تنفيذ ثلاثة مداخل، بغداد ـ كركوك، وبغداد ـ حلة، وبغداد ـالموصل، إذ وصلت الى نسب إنجاز متقدمة"، مشيراً الى أن "التأخير في الإنجاز كان بسبب التعارضات وصدرت أوامر من مجلس الوزراء برفعها، والفترة المقبلة ستشهد حركة سريعة لإنجاز المداخل وإدخالها للخدمة".

وبشأن مشروع معسكر الرشيد، ذكر كاظم، أن "الإجازة الاستثمارية للشركة صدرت للمشروع بمساحة 5 آلاف دونم ما يعادل 10 أضعاف مساحة متنزه الزوراء"، مؤكدا أن "الشهر المقبل سيتم وضع الحجر الأساس للشروع بتنفيذه".

وتابع، أن "مشروع معسكر الرشيد يعد من أكبر المشاريع على مستوى العراق".