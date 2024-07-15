2024-07-15 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لرفع الاثقال عمار يسر، يوم الإثنين، أن الرباع الدولي علي عمار بدأ تدريباته المكثفة في معسكره التدريبي الاخير في شقلاوة بعد انتهائه من معسكر انطاليا بتركيا استعدادا لاولمبياد باريس 2024.

وقال يسر لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر الداخلي في شقلاوة يأتي تمهيداً للدخول في منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تبداً فعالية رفع الاثقال فيها في السابع من شهر آب المقبل".

واضاف ان "منافسات الرباع العراقي علي عمار ستبدأ يومي 10-11 من شهر آب المقبل في باريس".

واوضح يسر ان "الرباع علي انتظم في معسكره التدريبي المقام له في مدينة شقلاوة ويستمر لغاية 22 من شهر تموز الجاري".

وأكد أن "التركيز سيكون خلال هذه الفترة المهمة على وضع اللمسات الأخيرة التي تسهم في تطوير قابليات الرباع علي قبل الدخول في سباق الاولمبياد".

واشاد عسر بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات الرياضية بصورة عامة، واتحاد رفع الاثقال بصورة خاصة، من اجل الوصول برياضة الانجاز العالي الى منصات التتويج.