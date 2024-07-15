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ميسي يحقق أمنية نجم إسبانيا الصاعد لامين يامال

ميسي يحقق أمنية نجم إسبانيا الصاعد لامين يامال
ميسي يحقق أمنية نجم إسبانيا الصاعد لامين يامال
2024-07-15 13:06:07 - المصدر: منصة إيشان

استطاع ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، أن يلعب دورا في تحقيق أمنية لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا. وسبق أن صرح يامال مؤخرا قبل نهائي اليورو وكوبا أمريكا: “كانت صورتي مع ميسي مصادفة كبيرة، كان يمكن أن يكون مكاني أي طفل آخر في برشلونة”. وتابع موهبة البارسا: “أتمنى اللعب ضد ميسي في بطولة الفيناليسما إذا فازت إسبانيا والأرجنتين بالألقاب […]

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