2024-07-15 13:06:07 - المصدر: منصة إيشان

علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على التطورات التي جرت في الساحة الأمريكية في أعقاب محاولة اغتيال المرشح للرئاسة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، دونالد ترامب. وقال الصدر، في تدوينة مطولة على منصة “إكس”: إنه “مما ينبغي علينا أن نأخذ العبرة من كل ما يحدث في عالمنا الصغير هذا.. وبالأخص مما حدث في الولايات المتحدة […]

ظهرت المقالة الصدر يعلق على محاولة اغتيال ترامب: صورة مخجلة لـ”الدولة العظمى” أولاً على ايشان.