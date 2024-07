التضامن الإسلامي تدعو للتبرع بالدم في الناصرية في ذكرى التاسع من المحرم

2024-07-15 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تستعد جمعية التضامن الإسلامي لإطلاق حملتها السنوية للتبرع بالدم، والتي ستقام يوم غد الثلاثاء في مسجد الشيخ عباس الكبير بالناصرية، تزامنا مع يوم التاسع من شهر محرم الحرام. وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وتوفير مخزون كافٍ منه للمحتاجين، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وتدعو...

