منصة إكس متهمة بخداع المستخدمين بواسطة العلامة الزرقاء

2024-07-15 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن منصة إكس، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى المنشور عبر الإنترنت وإن نظام العلامة الزرقاء الذي تتبناه الشركة يخدع المستخدمين، ما قد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة على المنصة وتغييرات كبيرة في طريقة عملها. والاتهامات هي الأولى التي تصدر بموجب...

