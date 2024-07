وزارة الداخلية توافق على استحداث قاطع مرور في قضاء الدواية شمال ذي قار

2024-07-15 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى السعيدي، عن موافقة وزير الداخلية على استحداث قاطع مرور جديد في قضاء الدواية شمال المحافظة. وأوضح السعيدي في وثيقة اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية أن الطلب الذي تقدم به إلى الوزير قد تمت الموافقة عليه، وتمت إحالته إلى وكالة...

