2024-07-15 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يواصل لاعب منتخبنا الوطني للجودو سجاد غانم، تدريباته اليومية، بواقع وحدتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، ضمن معسكره التدريبي المقام في العاصمة التونسية تونس، تحضيراً لأولمبياد باريس الشهر الحالي.

وقال غانم في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين : إن" المعسكر التدريبي المقام حالياً في تونس تحت إشراف المدرب التونسي أنيس الونيفي الذي وضع منهاجا مدروسا ومحترفا من أجل الظهور بمستوى يليق بمكانة العراق الرياضية"، مشيراً إلى أن" هناك تطوراً واضحاً في الأداء من خلال النزالات والاحتكاك مع أفضل اللاعبين التوانسة".

وأضاف غانم أن" طموحه وهدفه في منافسات الدورة الأولمبية هو تقديم صورة مُشرفة أمام العالم، مثمناً الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وأعضاء المكتب التنفيذي، من خلال توفير كل الإمكانات والمستلزمات الضرورية التي يحتاجها اللاعبون، حتى تتسنى لهم المنافسة في تحقيق مركز يليق باسم العراق".

يذكر أن منافسات لعبة الجودو في دورة الألعاب الأولمبية ستنطلق في الرابع والعشرين وتستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر تموز الحالي.