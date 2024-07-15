الدخيل يدعو "المتخاصمين" في مجلس نينوى إلى جلسة حوار

2024-07-15 14:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس المحافظة "المتخاصمين" إلى عقد جلسة حوارية في مبنى المحافظة بهدف إنهاء الخلافات السياسية والتركيز على خدمة المدينة وإكمال مشاريع الإعمار.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، "أدعو جميع أعضاء مجلس نينوى من مختلف الكتل والمكونات السياسية إلى الجلوس على طاولة حوار في مبنى محافظة نينوى"، مبينا أن "الهدف من هذه الجلسة هو الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتعزز التعاون لخدمة المدينة والنهوض بمشاريع الإعمار التي بدأت تتأثر بسبب هذه الصراعات."

وأضاف الدخيل، إن "الصراعات والمشاكل السياسية الحالية تؤثر سلباً على جهود تقديم الخدمات وإعادة الإعمار في المحافظة"، مؤكدا "نحن في حاجة إلى تجاوز هذه الخلافات والتركيز على أداء مهامنا في متابعة اللجان وتقديم الخدمات للأهالي."

وتابع محافظ نينوى: "ندعو جميع أعضاء المجلس والحكومة المحلية إلى الترفع عن الخلافات السياسية والانشغال بمسؤولياتهم الحقيقية التي تتمثل في تحسين حياة المواطنين وتعزيز مشاريع الإعمار والتنمية في نينوى."

وأكد الدخيل على أن "الوقت حان لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو الحزبية، ونتطلع إلى تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة محافظة نينوى ومواطنيها."

كما وجه محافظ نينوى، دعوته ايضاً لجميع أعضاء مجلس النواب عن نينوى والوزراء ممن يمثلون المحافظة في الحكومة العراقية لحضور جلسة الحوار مع أعضاء مجلس المحافظة نهاية الأسبوع الجاري في مبنى المحافظة للخروج بحلولٍ تنهي هذه القطيعة في المجلس من أجل العودة للتركيز على ملف الاعمار والخدمات.