2024-07-15 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت عضو مجلس النواب، زهرة البجاري، اليوم الاثنين، اكتشاف الكويت لحقل نفطي جديد داخل المياه الاقتصادية العراقية، فيما اشارت الى ان المنطقة التي اكتشفت فيها الحقل تمت مصادرها عام 2014. وقالت البجاري في تدوينة تابعتها الاقتصاد نيوز، إن الكويت أعلنت عن اكتشاف حقل نفطي جديد أسمته النوخذه شرق جزيرة فيلكا، داخل المياه الاقتصادية العراقية. وأضافت، أن هذا المنطقة تمت مصادرتها بعد القرار الأميري في عام 2014. وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت أمس الأحد، اكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا، باحتياطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل. وفي مقطع فيديو نشرته الشركة على منصة اكس، قال الرئيس التنفيذي للشركة، نواف سعود ناصر الصباح، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.