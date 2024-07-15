تمديد جديد من مفوضية الانتخابات لفترة تسجيل مرشحي برلمان كوردستان

2024-07-15 14:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فترة تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان إلى يوم الخميس المقبل، الموافق 18 تموز 2024.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فترة استقبال قوائم المرشحين من التحالفات والأحزاب والمستقلين ومرشحي المكونات ستستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 18 تموز الحالي.

وكانت المفوضية قد أعلنت في بيانها يوم أمس الأحد أن الموعد النهائي لاستلام قوائم المرشحين كان مقرراً ليوم الاثنين، ولكن مع التمديد الجديد، تمت إضافة ثلاثة أيام إضافية لتقديم طلبات الترشح.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أصدر مرسوماً إقليمياً يوم الأربعاء 26 حزيران 2024، حدد فيه يوم 20 تشرين تشرين الاول 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان. وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي في أربيل نص المرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024.