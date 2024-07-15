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تمديد التقديم إلى الدراسة المسائية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2016

تمديد التقديم إلى الدراسة المسائية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2016
تمديد التقديم إلى الدراسة المسائية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2016
2024-07-15 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تمديد التقديم إلى الدراسة المسائية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2016 للسنة الدراسية 2025/2024.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى الدراسة المسائية وفقاً لقانون 15 لسنة 2016 للسنة الدراسية 2025/2024". 

وأضاف، أن "تقديم المشمولين من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي وخريجي معهد مفوضي الشرطة سيكون عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق 2024/7/28".



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