2024-07-15 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تمديد التقديم إلى الدراسة المسائية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2016 للسنة الدراسية 2025/2024.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى الدراسة المسائية وفقاً لقانون 15 لسنة 2016 للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضاف، أن "تقديم المشمولين من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي وخريجي معهد مفوضي الشرطة سيكون عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد الموافق 2024/7/28".