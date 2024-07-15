محافظة بغداد تحدد موعد إنجاز مشروع مجاري حي التأميم

2024-07-15 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

حددت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، موعد إنجاز مشروع مجاري حي التأميم، فيما أشارت الى أن المشروع سيغطي 12 ألف نسمة.

وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مجاري حي (التأميم) في ناحية الجسر ضمن قضاء المدائن يأتي ضمن توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي لشمول المناطق غير المخدومة بالبنى التحتية بمشاريع المجاري، إذ إن الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ (1800) متر مكعب بالساعة لمياه الأمطار أي ما يعادل (43200) متر مكعب باليوم و(606) متر مكعب بالساعة للصرف الصحي بمعدل (14544) متراً مكعباً يومياً بعد إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار ومحطة الرفع وخط الدفع الواصل لمحطة معالجة الجسر".

وأضافت أن "أطوال الشبكات الكلية للمشروع وصلت الى (13300متر)"، لافتاً الى أن "نسبة إنجاز الشبكات بلغت (95 بالمئة) ونسبة إنجاز شبكات مياه الأمطار (100) بالمئة ومحطات الصرف الصحي (80) بالمئة، ومن المؤمل إنجازه نهاية العام الحالي".