رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس

2024-07-15 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تلقى دعوة رسمية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل في باريس"، مبينة أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن الذي سلّمه الدعوة لحضور حفل افتتاح الأولمبياد".

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، بحسب البيان "أهمية توفير جميع سبل ومستلزمات النجاح للرياضيين العراقيين المشاركين في الأولمبياد"، داعياً إلى "بذل أقصى جهدٍ ممكن لتحقيق نتائج إيجابية ترفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل الدولي".

من جانبه، قدّم عقيل مفتن عرضاً لآخر استعدادات رياضيينا قبل الدخول في منافسات الأولمبياد"، مثمناً "اهتمام فخامة الرئيس ودعمه المتواصل للرياضيين والحركة الرياضية".